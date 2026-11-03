بعد غياب 14 عاماً.. فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة نام الليل من ألبوم «حلم جديد»

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح أحدث أعماله الغنائية، أغنية «نام الليل»، التي تمثل باكورة أغنيات ألبومه الجديد «حلم جديد»، والمقرر إطلاقها اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وسط حالة من الترقب بين جمهوره الذي ينتظر عودته بأعمال غنائية جديدة تحمل بصمته الفنية المميزة.

وشارك فضل شاكر متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً تشويقياً من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، في خطوة لفتت أنظار جمهوره، وأرفقه برسالة قال فيها: «يمكن أحلى شي بالحياة إنّه يضلّ في حلم جديد ناطرنا نعيشه»، وهي العبارة التي كشف من خلالها عن عنوان ألبومه المرتقب، وأثارت تفاعلاً واسعاً بين محبيه.

وتحمل أغنية «نام الليل» توقيع جمانة جمال على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى حسام صعبي مهمة التوزيع الموسيقي، ومن المنتظر أن تكون الأغنية بداية مرحلة فنية جديدة في مشوار شاكر، خاصة مع استعداده لتقديم مجموعة من الأعمال التي يتضمنها ألبوم «حلم جديد».

فضل شاكر يواصل نشاطه الغنائي بأعمال جديدة

ويأتي الإعلان عن الأغنية الجديدة في وقت يشهد فيه فضل شاكر حالة من النشاط الفني الملحوظ، بعدما عاد إلى طرح أعمال غنائية حظيت باهتمام كبير من الجمهور، ونجح من خلالها في الحفاظ على حضوره رغم ابتعاده لسنوات عن إحياء الحفلات والظهور المباشر على المسارح.

وقدم شاكر خلال الفترة الماضية عدداً من الأغنيات التي لاقت انتشاراً وتفاعلاً عبر المنصات الرقمية، من أبرزها «أحلى رسمة»، و«كيفك ع فراقي»، و«صحّاك الشوق»، وهي الأعمال التي أعادت تسليط الضوء على صوته وأسلوبه الغنائي، كما ساهمت في تجديد اهتمام الجمهور بموسيقاه وأعماله السابقة.

وشهدت أغنياته القديمة أيضاً عودة ملحوظة إلى قوائم الاستماع والتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ترقب جمهوره لما سيقدمه في مشاريعه المقبلة، لا سيما أن ألبوم «حلم جديد» يمثل محطة جديدة في مسيرته الفنية، وسط تساؤلات حول طبيعة الأغنيات التي سيضمها والاتجاه الموسيقي الذي سيعتمده خلال الفترة المقبلة.

عودة فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب 14 عاماً

وعلى جانب آخر، شهدت مسيرة فضل شاكر مؤخراً تطوراً بارزاً بعودته إلى لقاء جمهوره وجهاً لوجه من خلال حفلتَي «عودة الغايب»، اللتين أحياهما ضمن فعاليات موسم الرياض يومي 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مسرح أبو بكر سالم، بعد غياب استمر نحو 14 عاماً عن إحياء الحفلات المباشرة.

وشكلت الحفلتان واحدة من أبرز المحطات الفنية في عودته، إذ استقبل الجمهور ظهوره بحفاوة كبيرة، وتفاعل مع مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بذكريات محبيه على مدار سنوات طويلة، إلى جانب أعماله الأحدث.

وشهدت الأمسيتان مشاركة نجله الفنان محمد شاكر، الذي صعد إلى المسرح ليشاركه تقديم عدد من الأغنيات، في مشهد لاقى تفاعلاً من الحضور، خاصة مع اجتماع الأب والابن على خشبة المسرح. ووصف فضل شاكر هذه العودة بأنها حلم طال انتظاره، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة إليه بعد سنوات من الغياب.

ولم تقتصر عودة فضل شاكر إلى الحفلات على العاصمة السعودية الرياض، إذ أحيا برفقة نجله محمد حفلاً غنائياً في مدينة الخبر يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي يستعيد من خلالها حضوره المباشر أمام الجمهور.

جدة والدوحة والأردن ضمن خريطة حفلات فضل شاكر المقبلة

ويستعد فضل شاكر لمواصلة نشاطه على مستوى الحفلات، حيث يلتقي جمهوره في مدينة جدة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، في حفل ينتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، خاصة بعد النجاح والتفاعل اللذين رافقا حفلاته الأخيرة في السعودية.

كما تتضمن أجندته الفنية حفلاً في العاصمة القطرية الدوحة يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، يعقبه حفل آخر يلتقي خلاله الجمهور الأردني في منطقة البحر الميت يوم 14 من الشهر نفسه، إلى جانب عدد من المحطات الغنائية الأخرى المرتقبة في دولة الإمارات.

وتعكس هذه المواعيد عودة فضل شاكر التدريجية إلى النشاط الفني المباشر، بالتوازي مع تحضيراته لإصدارات غنائية جديدة، في مرحلة يسعى خلالها إلى الجمع بين الحضور على المسرح والتواصل مع جمهوره من خلال الأغنيات الجديدة.

فضل شاكر ونجله محمد ينضمان إلى شركة Echo Sounds

وفي إطار ترتيب مشاريعهما الفنية المقبلة، أعلن انضمام فضل شاكر ونجله محمد شاكر إلى شركة «Echo Sounds» لتولي إدارة أعمالهما الفنية، وهي خطوة تأتي بالتزامن مع عودة فضل إلى الحفلات واستعداده لطرح ألبومه الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النشاط الفني للثنائي، سواء من خلال الحفلات الغنائية أو المشروعات الموسيقية الجديدة، خاصة مع تزامن عودة فضل شاكر إلى المسارح مع انطلاق مشروعه الغنائي «حلم جديد».

وبين إطلاق «نام الليل»، والاستعداد لطرح بقية أغنيات الألبوم، واستكمال سلسلة حفلاته في عدد من الدول العربية، يبدو أن فضل شاكر مقبل على مرحلة فنية تحمل العديد من المحطات المهمة، وسط اهتمام جمهوره بكل جديد يقدمه وترقبهم لما سيكشف عنه خلال الفترة المقبلة.