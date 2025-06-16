ريبيرو يدرس قرارا غير متوقع في الأهلي قبل مباراة بالميراس

كشف الإعلامي أحمد حسن عن دراسة الأهلي مشاركة يحيى عطية الله في التشكيل الأساسي خلال مواجهة بالميراس .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك:"مصدر في الأهلي ..ريبيرو يدرس مشاركة يحيى عطية الله في التشكيل الأساسي أمام بالميراس".



انتهت المواجهة القوية التي جمعت بين فريق بالميراس البرازيلي ونظيره بورتو البرتغالي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ميتلايف” بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.



صراع ناري في مجموعة الأهلي

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد تنافسًا شرسًا بمشاركة أربعة فرق: بالميراس، بورتو، الأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.





وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على الأراضي الأمريكية، في إطار نفس الجولة.