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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هترجع أقوى.. محمد هاني يدعم إمام عاشور برسالة مؤثرة

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

وجه محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ، رسالة لإمام عاشور زميله بالفريق بعد إجرائه جراحة عقب إصابته بكسر في الترقوة.

وكتب محمد هاني ، عبر حسابه على انستجرام: “ألف سلامة عليك يا حبيبي هترجع أقوى ان شاء الله”.

محمد هاني على انستجرام 

وكان قد وجّه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر وامتنان إلى جماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الودية.

ونشر عاشور ، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة جاء فيها: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة انقالت، ولكل دعوة صادقة، وبشكر الكابتن محمود الخطيب على دعمه الكبير، وبشكر مجلس الإدارة، والجهاز الإداري، والجهاز الفني، والجهاز الطبي، وزمايلي اللاعبين اللي واقفين في ضهري. الكل كان جنبي من أول لحظة، وده شيء مش غريب على بيتي النادي الأهلي".

وأضاف عاشور: "بشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بيا في المستشفى، وإجراء العملية في وقت قياسي، وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة وجودكم جنبي هو اللي بيهون عليا، وهو أكبر دافع ليا إني أرجع بسرعة، وأرجع أقوى من الأول إن شاء الله. شكرًا ليكم من قلبي".

ويخضع عاشور حاليًا لفترة تأهيل طبي بعد الجراحة، في إطار برنامج العلاج الذي حدده الفريق الطبي للنادي الأهلي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

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