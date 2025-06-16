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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ثاني أغلي نادي عربي في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

مع  انطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، تبرز القيمة التسويقية للأندية المشاركة كأحد أبرز المؤشرات على قوتها. 

في هذا السياق، تصدر نادي الهلال السعودي قائمة الأندية العربية من حيث القيمة التسويقية، ليصبح أغلى نادٍ عربي مشارك في البطولة.

الهلال في الصدارة عربيًا وآسيويًا

وفقًا لآخر تحديثات موقع Transfermarkt العالمي المتخصص في تقييم اللاعبين والفرق، بلغت القيمة التسويقية لنادي الهلال السعودي 154.33 مليون يورو. هذا الرقم يضع الهلال في المركز الـ14 عالميًا ضمن الترتيب العام للبطولة، ويجعله النادي الأول عربيًا وآسيويًا من حيث القيمة التسويقية.

يضم الهلال مجموعة من النجوم البارزين عالميًا مثل روبن نيفيز، ألكسندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، ويقوده المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، مما يعكس استثمار النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة عالميًا.

الأهلي والعين يتبعان الهلال في قائمة الأغلى عربيًا

في المركز الثاني عربيًا، جاء النادي الأهلي المصري بقيمة تسويقية بلغت 44.95 مليون يورو، محتلًا المركز الـ25 عالميًا. 

يُعرف الأهلي بأنه أكثر الأندية الأفريقية والعربية مشاركة في هذه البطولة، ويأمل في تقديم نسخة قوية.

بفارق بسيط، حل نادي العين الإماراتي في المركز الثالث عربيًا بقيمة 44.44 مليون يورو، ليأتي في المركز الـ26 عالميًا.

الترتيب الكامل لأغلى الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025:

  1. الهلال السعودي: 154.33 مليون يورو (المركز 14 عالميًا).
  2. الأهلي المصري: 44.95 مليون يورو (المركز 25 عالميًا).
  3. العين الإماراتي: 44.44 مليون يورو (المركز 26 عالميًا).
  4. الترجي التونسي: 20.35 مليون يورو (المركز 29 عالميًا).
  5. الوداد المغربي: 17.31 مليون يورو (المركز 30 عالميًا).
الأهلي كأس العالم للأندية الهلال السعودي

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