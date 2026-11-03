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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاب خالد يكشف موقفه من اعتزال الغناء

الشاب خالد
الشاب خالد
محمد سعيد

كشف المطرب الجزائري الشاب خالد، عن موقفه من فكرة اعتزال الغناء، مؤكدًا أنه لا يفكر في إنهاء مشواره الفني أو الابتعاد عن جمهوره، طالما يمتلك القدرة الصحية والصوتية على مواصلة الغناء.

وأوضح الشاب خالد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيستمر في مشواره الفني ما دام يتمتع بالصحة وقادرًا على الغناء، ويحظى بمحبة جمهوره، لافتًا إلى أن التطور المستمر في عالم الموسيقى يشجعه على مواصلة العمل ومتابعة المستجدات الفنية.

أعمال الشاب خالد

وقبل عامين، اجتمع أسطورة الراي الشاب خالد مع النجم الفارسي Tohi في ديو جديد يحمل عنوان "Balatar" والذي صدر عبر مختلف المنصات الموسيقية، الأغنية الحدث تم اطلاقها بحفل خاص وضخم في Palazzo Versace بدبي، بحضور عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والمؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمعوا للاحتفال ومشاهدة العرض الأول للأغنية.

يعتبر حفل الإطلاق الخاص بـ أغنية الشاب خالد و Tohi ، من الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإصدار لعمل منفرد، وهو يفتح آفاقًا جديدة في المنطقة، وهذا الإصدار الجديد هو واحد من المشاريع المميزة التي يعمل عليها Tohi في الفترة الراهنة، حيث ابتكر مع الشاب خالد نشيداً آسراً يمزج بين اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، ما يجسد الوحدة الثقافية للشرق الأوسط الكبير.

الأغنية إيقاعية صيفية بامتياز، وتقدم في أسلوبها الموسيقي المميز Hit من العيار الثقيل سيشعل أجواء الصيف القادم حول العالم، وإضافة إلى عظمة الأغنية، يحمل العمل توقيع ترينيتي، أحد منتجي بيونسيه، بالإضافة إلى قنوات ميوزيك، التي استحوذت عليها مؤخراً مجموعة وارنر ميوزيك كشريك للتوزيع الحصري والعلاقات العامة.

وتعني كلمة "BALATAR" "أعلى" باللغة الفارسية، وهو عمل تم إعداده لصناعة التاريخ وترك بصمة مميزة في الأرشيف العالمي، وليظهر الإبداع الذي يمكن ان تنتجه هذه المنطقة من العالم وهي الأسرع نمواً في عالم صناعة الترفيه.

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