المذيعة فرت مسرعة على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل لمبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني

عرضت قناة " القاهرة الإخبارية " مشاهد متداولة للحظات الأولى لاستهداف إسرائيل مبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني الرسمي.

أظهرت اللقطات هلع المذيعة الإيرانية وفرارها على الهواء مع بدء القصف الإسرائيلي .



وفي وقت سابق، أفاد إعلام إيراني، بأن مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي يتعرض لهجوم إسرائيلي.



كما قال إعلام إسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقر الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية دقيقة استهدفت رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية ونائبه في العاصمة الإيرانية طهران.

