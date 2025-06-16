إعلام إيراني: مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي يتعرض لهجوم إسرائيلي

أفاد إعلام إيراني، بأن مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي يتعرض لهجوم إسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

كما قال إعلام إسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقر الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية دقيقة استهدفت رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية ونائبه في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها نتنياهو مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث قال "هاجمنا قياداتهم العليا... قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في طهران".

وأضاف: "طيارونا الشجعان يحلقون الآن في سماء طهران ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية بدقة متناهية".