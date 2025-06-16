أحمد موسى: ترامب منح إسرائيل الضوء الأخضر لقصف إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى ما وصفه بـ"الضوء الأخضر" لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضد إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.



أوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مجموعة الدول السبع الكبرى تمارس حاليًا ضغوطًا على واشنطن لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار مع طهران.

وأضاف موسى أن الإدارة الأمريكية تضغط على إيران للقبول بشروطها المتعلقة بملف البرنامج النووي، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط تأتي في توقيت حساس يشهد تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق في المنطقة.



كما لفت إلى أن هناك قلقًا دوليًا متزايدًا من احتمال توسع رقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على المستوى العالمي.

وتساءل موسى عن مدى قدرة إسرائيل على التصدي للهجمات الإيرانية، خاصة في ظل إعلان طهران المسبق عن نواياها العسكرية.



وقال: "إذا كانت إيران تعلن عن ضرباتها بوقت وجيز ورغم ذلك تصيب أهدافها، فهل تستطيع إسرائيل تحمّل هذا الكم من الصواريخ؟".



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القصف الإيراني على مواقع إسرائيلية سيستمر في إطار الرد على الاعتداءات التي تعرضت لها أراضيها، متسائلًا عن مدى قدرة جيش الاحتلال على مواجهة هذه الموجة من الهجمات.