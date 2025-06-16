أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط

علق الإعلامي أحمد موسى على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الاحتلال بدأ في قصف التلفزيون الإيراني الذي ينقل رسائله إلى العالم بكل اللغات.

وأضاف أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس صرح بأن الاحتلال سيدمر المبنى، وبالفعل تم استهدافه بعد ساعتين من تصريحه.

وأشار إلى أن استهداف الإعلام في الحروب أمر معتاد، لأنه الوسيلة التي تنقل صوت الدولة إلى الخارج.

وأكد أن المذيعة الإيرانية سحر الإمامي عادت إلى التلفزيون الإيراني من مكان آخر بصحبة زميل لها، في خطوة تعبر عن شجاعتها.

وأوضح أن التلفزيون الإيراني يحترق حاليًا جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى إلى محو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط.