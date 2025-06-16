أعلن إعلام إيراني: عودة البث لمبنى الإذاعة والتلفزيون بعد انقطاعه جراء القصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن التلفزيون الحكومي أوقف البث المباشر بشكل مفاجئ بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت مراسلة التلفزيون الإيراني الحكومي، إن الاستوديو امتلأ بالغبار؛ بعد "سماع دوي عدوان على الوطن، دوي عدوان على الحق والعدل".

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.

