قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان عبد المعز: هذه أعظم عبادة تحقق لك النصر والسكينة في الدنيا
هتبقى ليلة تاريخية.. لبنى عسل: إيران تجهز لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على إسرائيل
ربيع ياسين يطالب بوقفه مبكرة مع ريبيرو إذا لم ينجح في فرض السيطرة علي لاعبي الأهلي
هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إيراني: عودة البث لمبنى الإذاعة والتلفزيون بعد انقطاعه جراء القصف الإسرائيلي

بث التليفزيون الإيراني
بث التليفزيون الإيراني
هاني حسين

أعلن إعلام إيراني: عودة البث لمبنى الإذاعة والتلفزيون بعد انقطاعه جراء القصف الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن التلفزيون الحكومي أوقف البث المباشر بشكل مفاجئ بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت مراسلة التلفزيون الإيراني الحكومي، إن الاستوديو امتلأ بالغبار؛ بعد "سماع دوي عدوان على الوطن، دوي عدوان على الحق والعدل".

وتسبب الانفجار في انقطاع البث خلفها بينما كانت تسرع في مغادرة الكاميرا وسط غبار وحطام يتصاعد في الهواء، وسُمع صوت "الله أكبر" من خلف الشاشة، وتحول البث سريعًا إلى برامج مسجلة مسبقًا.

وكانت إسرائيل قد أصدرت تحذيرًا، قبل ساعة، بإخلاء منطقة العاصمة الإيرانية حيث تقع استوديوهات التلفزيون.
 

إيران التليفزيون الإيراني اخبار التوك شو إسرائيل طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

الاستعدادات النهائية ل عرض خاص فيلم في عز الظهر

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم في عز الظهر

وائل جسار

وائل جسار يتعاقد مع "روتانا" وينضم لقائمة نجومها

باربرا مكلنتوك

أول امرأة تحصل على نوبل في الطب منفردة: من هي باربرا مكلنتوك؟

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد