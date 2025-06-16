نتنياهو: نواصل تدمير أهداف متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، مواصلة تدمير أهداف متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو: “قضينا على نصف المسيرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة ”.

وتابع نتنياهو: “إيران تحاول صناعة أسلحة نووية وصواريخ باليستية ونحن نعمل على منعهم ”.

وأكمل نتنياهو: نسيطر على الأجواء الإيرانية ونحن في طريقنا للنصر، ومن الممكن أن يتم إسقاط النظام في إيران نتيجة للعمليات العسكرية".

ولفت نتنياهو: “إيران تدفع نحو حرب نووية وقمنا بما يجب علينا القيام به”.

