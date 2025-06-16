محمد عبد المنعم : إيران استخدمت أنواعا متطورة من الصواريخ وأرهقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية

قال اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق أن الهجوم الصاروخي الإيراني قد يتجاوز 300 صاروخ حتى الان ،بهدف إلى إرهاق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.



وأوضح عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن إسرائيل لم تكتفِ بقصف مواقع غرب طهران، بما في ذلك مقر التلفزيون الرسمي، لترد إيران في غضون ساعة واحدة فقط بإصدار أمر بإخلاء تل أبيب تمهيدا لقصفها.



وتابع عبد المنعم أن إيران استخدمت أنواعا متطورة من الصواريخ، بعضها فرط صوتي، لم تنجح المنظومات الإسرائيلية في اعتراضها، وهو ما يفسر الضربة "الموجعة" التي تلقتها إسرائيل أمس في مدينة حيفا، حيث دمرت محطة الغاز، ومرافق تصنيع الوقود، ومحطة الكهرباء .



وأشار إلى أن الفرق في المساحة والقدرة على الاستيعاب بين إيران وإسرائيل يجعل تأثير الضربات أكثر وضوحًا في تل أبيب، في حين أن إيران تمتلك جغرافيا أكبر، ما يحد من التأثير المباشر عليها.

