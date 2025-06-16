خبير علاقات دولية: المواجهة بين إيران وإسرائيل خرجت عن السيطرة

أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، أن التطورات الأخيرة في الصراع بين إيران وإسرائيل تنذر بتصعيد غير محسوب، محذرا من أن "المشهد خرج عن كل التوقعات" وأصبح يتطور "كل دقيقة" وسط حرب نفسية وإلكترونية متبادلة، ومواجهات ميدانية مفتوحة على أكثر من جبهة.

أشار عبد المجيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن إسرائيل تسعى بشكل واضح إلى جرّ إيران إلى ردود فعل أعنف، مستغلة كافة أدواتها العسكرية والاستخباراتية، في ظل حالة ذعر متواصلة يعيشها الشارع الإسرائيلي، حيث يضطر السكان للجوء إلى الملاجئ بشكل شبه يومي تحسبًا لأي هجمات صاروخية.

وأضاف أن إيران من جانبها تعتمد بدورها على تكتيك "الحرب النفسية الموجهة للشعب الإسرائيلي"، خاصة بعد أن وصلت صواريخها إلى مدن كبرى مثل تل أبيب، ما أحدث صدمة قوية في الداخل الإسرائيلي.

و أوضح عبد المجيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بشكل صريح أن هدفه هو "تفريغ البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإسقاط النظام الحاكم في طهران"، بينما تسعى إيران إلى ضرب الاستقرار النفسي والأمني داخل إسرائيل وتقويض جبهتها الداخلية.

وتابع قائلا : أن كلا الطرفين "يخسر" في هذه المواجهة، مشيرا إلى أن إيران تكبدت خسائر ضخمة في بنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية، في حين تعتمد إسرائيل على دعم عسكري أميركي متواصل لتعويض خسائرها، في ظل تصاعد الأنباء حول إرسال شحنات أسلحة أميركية إلى تل أبيب.

وأكد عبد المجيد في ختام حديثه أن استمرار هذا التصعيد ينذر بانزلاق المنطقة إلى صراع إقليمي واسع النطاق، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لاحتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى حرب شاملة.