إيران تعتقل 28 جاسوسا لصالح الموساد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلن القضاء في طهران أنه أحال 28 مشتبهًا بهم إلى مكتب المدعي العام لأمن طهران في 15 قضية منفصلة، ​​متهمًا إياهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران.

28 جاسوسا للموساد في إيران

ووفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) ، فقد حددت وحدة تحقيق خاصة في مكتب المدعي العام في طهران - بدعم من عناصر الأمن والمخابرات الذين يُطلق عليهم اسم "عملاء إمام زمان المجهولين" - هوية المشتبه بهم من خلال عمليات منسقة.

وفي إحدى القضايا البارزة، زُعم أن أربعة أفراد أنشأوا ملاذاً آمناً للتدريب على استخدام طائرات الاستطلاع والانتحار بدون طيار، بما في ذلك التخطيط للطيران، وتشغيل منصات الإطلاق، واستطلاع الأهداف لاستغلال ظروف الصراع الحالية.

يأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات الإيرانية القبض على عميلين مزعومين للموساد وبحوزتهما أكثر من 23 طائرة مسيرة و200 كيلوغرام من المتفجرات.

العدوان الإسرائيلي على إيران

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوان على إيران منذ الجمعة الماضية، تسبب في اغتيال كبار قادة الجيش الإيراني وعدد من علماء الذرة، لترد إيران بقصف تل أبيب وتقتل عشرات الإسرائيليين حيث انتشر الذعر في دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش الإسرائيلي، التلفزيون الإيراني ما تسبب في انقطاع البث المباشر قبل أن يعود مرة أخرى.