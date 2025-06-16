وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد لنظيره الألماني استمرار الحرب مع إيران

تحدث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إلى وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول اليوم الإثنين مؤكدا بإن إسرائيل سوف تستمر في حربها ضد إيران وذلك حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتستمر الحرب الإسرائيلية ضد الدولة الإيرانية عقب قرار نتنياهو المنفرد بتوجيه ضربه عسكرية إلى منشآة نطنز النووية الإيرانية،واغتيال علمائها النوويين مشعلا صراعا كبيرا في الشرق الأوسط.

وتوعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بالندم على أفعالها الحمقاء بالاعتداء على إيران،وندد بالهجوم الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي الذي تسبب في سقوط ضحايا مدنيين من الأطفال والنساء بإيران.

بينما دعت مجموعة السبع الكبار اليوم خلال قمتها تفعيل التهدئة،واحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي بالوقت الراهن.