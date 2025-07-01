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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

Apple الخاسر الوحيد من بين مجموعة "السبع الكبار" في الربع الثاني 2025

المؤشرات الاميركية
المؤشرات الاميركية
وكالات

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في الجلسة الأخيرة من شهر يونيو والربع الثاني حيث خففت الآمال في إبرام صفقات تجارية واحتمال خفض معدلات الفائدة من شكوك المستثمرين.

وأثارت الصفقات التجارية مع الصين والمملكة المتحدة التفاؤل بإمكانية الحد من حرب تجارية عالمية شاملة، مع آمال في إبرام المزيد من الصفقات قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب للاتفاقات التجارية التجارية في 9 يوليو.

كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.

وأدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والتوقعات بأن ترامب سيستبدل باول بشخصية معتدلة إلى زيادة الرهانات على خفض الفائدة من قِبل الاحتياطي الفدرالي هذا العام.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.6% أي ما يعادل نحو 275 نقطة في يوم الإثنين ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 4 أشهر.
ووصلت مكاسب المؤشر إلى نحو 5% في الربع الثاني 2025 محققاً أعلى إغلاق ربعي في تاريخه.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.5% في جلسة الإثنين ليغلق فوق مستويات 6200 نقطة لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 10.6% في الربع الثاني وهي أعلى مكاسب ربعية في عام ونصف.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.5% في جلسة الإثنين ليغلق فوق 20300 نقطة لأول مرة في تاريخه، ووصلت مكاسب المؤشر إلى 17.8% في الربع الثاني محققاً أعلى مكاسب ربعية في 5 سنوات.

سهم Apple:

تراجع سهم Apple بنسبة 7.6% في الربع الثاني من العام الحالي لتفقد الشركة 253 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة.
وبهذه الخسارة، تكون شركة Apple هي الخاسر الوحيد من بين مجموعة "السبع الكبار" خلال فترة الربع الثاني 2025.

وتعتبر شركة Apple أحدى أكبر المتأثرين بالحرب التجارية التي شنها ترامب في بداية شهر أبريل الماضي، حيث تشكل الصين أساس معظم عمليات تصنيع أجهزة iPhone.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة iPhone المباعة في الولايات المتحدة ما لم تُصنع في الولايات المتحدة.

كما فشل المؤتمر السنوي للمطورين الذي عقد في 9 يونيو في إثارة إعجاب المستثمرين على الرغم من إعلان الشركة عن نسخة جديدة من نظام التشغيل IOS والتي تتضمن "إعادة تصميم رئيسية" له لأول مرة منذ عام 2013.

المؤشرات الأميركية ترامب المملكة المتحدة

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