800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق، بعد موجة التراجع التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى فقدان الجنيه الذهب ما يقرب من 1000 جنيه في أقل من أسبوع.

ويتابع المواطنون والمستثمرون والمقبلون على الزواج تطورات سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة، في ظل توقعات متباينة بشأن اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، عند مستوى 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيه للشراء في محلات الصاغة، بدون مصنعية.

ويعتبر هذا السعر انعكاسًا لحالة الهدوء النسبي في السوق بعد تقلبات الأسبوع الماضي، وسط استمرار محدود لحركة البيع والشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بدون مصنعية:

عيار 24: سجل 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء

عيار 22: سجل 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء

عيار 18: سجل 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء

عيار 14: سجل 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء

عيار 12: سجل 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء

الأونصة: سجلت 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: سجلت 3308.41 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 1 يوليو 2025 نحو 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 37760 جنيها يوم الخميس الماضي، بفارق نحو 800 جنيه.

أسباب استقرار أسعار الذهب اليوم

يرجع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم إلى عدة عوامل أبرزها:

هدوء نسبي في سعر الأوقية عالميًا بعد تراجعات الأسبوع الماضي.

ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية.

توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق، مع إحجام بعض المواطنين عن الشراء ترقبًا لانخفاضات جديدة.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء أسواق المال والمعادن أن تستمر حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة الأسواق لأي قرارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميًا.

ويؤكد الخبراء أن أي تحركات قوية في سعر الأوقية ستنعكس سريعًا على الأسعار محليًا.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح المصنعية في مصر اليوم بين 150 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وهو ما يرفع السعر النهائي للمشغولات الذهبية بحسب التصميم والوزن.