أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 يسجل انخفاضا مفاجئا

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر محليا في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع قفزاته المتسارعة عالميا.

الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

جذب التراجع المفاجئ في أسعار الذهب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يعتبرون الذهب وسيلة آمنة للتحوط من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ولا يزال المعدن الأصفر محتفظا بجاذبيته كأداة ادخارية موثوقة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية.

أسعار الذهب الحالية:

عيار 24: 5234 جنيها للبيع – 5211 جنيها للشراء.

عيار 22: 4798 جنيها للبيع – 4777 جنيها للشراء.

عيار 21: 4580 جنيها للبيع – 4560 جنيها للشراء.

عيار 18: 3926 جنيها للبيع – 3909 جنيها للشراء.

عيار 14: 3053 جنيها للبيع – 3040 جنيها للشراء.

عيار 12: 2617 جنيها للبيع – 2606 جنيها للشراء.

الأونصة: 162805 جنيها للبيع – 162094 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 36640 جنيها للبيع – 36480 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: 3273.90 دولارا

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

الجنيه الذهب يحافظ على مكانته كخيار ادخاري

يواصل الجنيه الذهب جذب شريحة من المدخرين الباحثين عن أدوات آمنة لحفظ القيمة، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه وسهولة تداوله مقارنة بالمشغولات الذهبية، ما يجعله خيارا مفضلا خاصة في أوقات التذبذب الاقتصادي.

تنوع العيارات يلبي احتياجات مختلفة

تشهد السوق المصرية تنوعا في أعيرة الذهب بما يتناسب مع الأذواق والاستخدامات المختلفة:

عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99% ويستخدم في السبائك والاستثمار.

عيار 21: الأكثر انتشارا في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية

عيار 18: يجمع بين المتانة والتصميم العصري ويستخدم في المجوهرات الحديثة.

أسباب التراجع في الأسعار المحلية

يعزى التراجع الأخير في أسعار الذهب محليا إلى عدة عوامل مترابطة، من أبرزها:

تراجع سعر الأونصة عالميا بعد موجة ارتفاعات.

تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

زيادة المعروض محليا وضعف الإقبال الشرائي مؤقتا.

تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

توجهات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب عالميا تواصل الارتفاع

رغم التراجع المحلي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ، وسجلت الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين. ويأتي هذا الصعود مدفوعا بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما عزز الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الذهب المحلية لا تعتمد فقط على السوق العالمية، بل تتأثر أيضا بتحركات سعر الدولار في السوق المصري، مشيرا إلى أن الأسعار قد تعاود الصعود مجددا في حال استمرار الضغوط الاقتصادية.