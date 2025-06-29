منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح سيف المبارزة سيدات

نجح منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيدات، في التتويج بذهبية بطولة إفريقيا التي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 25 حتى 29 يونيو الجاري.

واستطاع المنتخب الوطني الحفاظ على اللقب عقب فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

استهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بالفوز على منتخب أنجولا في دور نصف النهائي.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كل من:"ناردين إيهاب - شرويت جابر - آية شريف - لولوة سليمان".

ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

ويتواجد في الجهاز الطبي كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.