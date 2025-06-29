سعر الذهب عيار 21 الآن اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن وسعر الدولار من الكلمات البحثية التي تحظى باهتمام كبير على منصة جوجل من جانب المواطنين، خصوصًا مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

بلغ نحو 5268.5 جنيه للبيع، 5240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل نحو 4829.5 جنيه للبيع، 4803.25 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21

بلغ نحو 4610 جنيهات للبيع، 4585 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 3951.5 جنيه للبيع، 3930 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ نحو 3073.25 جنيه للبيع، 3056.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل نحو 2634.25 جنيه للبيع، 2620 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ نحو 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجلت الأوقية نحو 3274.67 دولار للبيع، و3273.99 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في بنك البركة

سجل نحو 49.72 جنيه للبيع، و49.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل نحو 49.98 جنيه للبيع، و49.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل نحو 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل نحو 49.73 جنيه للبيع، و49.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 49.75 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل نحو 49.75 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 49.75 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.