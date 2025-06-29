التوك شو| درجات الحرارة المحسوسة أعلى من التوقع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



نخرج بالمعروف.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ أحمد السقا ومها الصغير

تطرق الإعلامي عمرو أديب إلى الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد تداول أنباء عن تصاعد الخلافات بين الطرفين ووصولها إلى أقسام الشرطة.



التأمينات: 11.5 مليون مواطن استفادوا من زيادة المعاشات بتكلفة 70 مليار جنيه في السنة

قال رئيس هيئة التأمينات، إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات تقدر بحوالي 11.5 مليون مواطن، وقدرت بتكلفة 70 مليار جنيه فى العام.



التضامن : دعم فني وإداري لنجاح الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

كشفت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الحصر الوطني الشامل للحضانات يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية التي صدرت في 25 مارس.



"اتحضر للأخضر".. مبادرة بيئية تستهدف وعي الشباب ضمن رؤية مصر 2030

قال الفنان التشكيلي بافلي توفيلس إن مبادرة "اتحضر للأخضر" تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن التزام حقيقي بإشراك الشباب في حماية البيئة.



جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة.. التفاصيل الكاملة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر صباح اليوم أوامر إخلاء جديدة تشمل مناطق واسعة من المدينة.



عبد المنعم السيد: الحرب الإقليمية وراء تراجع عوائد قناة السويس إلى 5 مليارات دولار

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن عوائد قناة السويس شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متراجعة من نحو 10 مليارات دولار سنويًا إلى ما بين 4 و5 مليارات فقط.



درجات الحرارة المحسوسة أعلى من التوقع.. تفاصيل عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى قيم درجات الحرارة بحوالي درجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل فى الظل إلى 37.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.