التأمينات: 11.5 مليون مواطن استفادوا من زيادة المعاشات بتكلفة 70 مليار جنيه في السنة

قال رئيس هيئة التأمينات، إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات تقدر بحوالي 11.5 مليون مواطن، وقدرت بتكلفة 70 مليار جنيه فى العام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن أعداد المستفيدين من الزيادة كبير، موضحا أنه يتم التفريق بين صاحب المعاش، وبين الرجل الذى أدي إشتراكات التأمينات.



وبعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات 2025، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو المقررة الأسبوع الحالي بالزيادة الجديدة بنسبة 15%.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر.

وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.