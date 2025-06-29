"اتحضر للأخضر".. مبادرة بيئية تستهدف وعي الشباب ضمن رؤية مصر 2030

قال الفنان التشكيلي بافلي توفيلس إن مبادرة "اتحضر للأخضر" تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن التزام حقيقي بإشراك الشباب في حماية البيئة.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المبادرة تركّز على مفاهيم بيئية مهمة، مثل ترشيد الاستهلاك، إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية، إلى جانب تعزيز ثقافة الزراعة المنزلية.



وأكد على أن نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، هو خطوة ضرورية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.ودعا إلى دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بدوره في حماية كوكب الأرض.