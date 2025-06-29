قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق الخولي: أسامة ياسين هددني وقال لي.. ديتك رصاصة لو شوفناك في أي مظاهرة
مستقبل وطن: تكريم أمهات ضحايا حادث إقليمي المنوفية بـ 4 رحلات عمرة
إصابة طالبة بإغماء أثناء امتحان اللغة الإنجليزية داخل إحدى لجان الدقهلية
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
ناقد رياضي عن اعتزال شيكابالا: الحزن مسيطر علينا
امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة.. التفاصيل الكاملة
السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
محمود بدر: تعرضت لمحاولة اغتيال من الإخوان بعد اكتشاف قنبلة بجوار منزلي
بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون
صدام إنتر ميامي وباريس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-6-2025 والقنوات الناقلة
وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"اتحضر للأخضر".. مبادرة بيئية تستهدف وعي الشباب ضمن رؤية مصر 2030

الفنان التشكيلي بافلي توفيلس
الفنان التشكيلي بافلي توفيلس
إسراء صبري

قال الفنان التشكيلي بافلي توفيلس إن مبادرة "اتحضر للأخضر" تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن التزام حقيقي بإشراك الشباب في حماية البيئة.
 

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المبادرة تركّز على مفاهيم بيئية مهمة، مثل ترشيد الاستهلاك، إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية، إلى جانب تعزيز ثقافة الزراعة المنزلية.
 

وأكد على أن نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، هو خطوة ضرورية لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.ودعا إلى دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بدوره في حماية كوكب الأرض.

رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة حماية البيئة كوكب الأرض الزراعة المنزلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

صورة أرشيفية

شاهد.. الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والمادي لضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بالصور

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

بربع صدور.. طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية

كفتة الدجاج
كفتة الدجاج
كفتة الدجاج

على البحر.. ملك قورة تستعرض جمالها

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

فيديو

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد