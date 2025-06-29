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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فنان تشكيلي: الزراعة شغف بالفطرة.. والنباتات علاج نفسي وامتصاص للطاقة السلبية

الفنان التشكيلي بافلي توفيلس
الفنان التشكيلي بافلي توفيلس
إسراء صبري

كشف الفنان التشكيلي بافلي توفيلس عن شغفه المبكر بـ الزراعة والنباتات، مؤكدًا أن اهتمامه بهذا المجال جاء بالفطرة، وأن ارتباط الإنسان بالنباتات عميق لأن "كلاهما من طين وماء".


وأضاف بافلي توفيلس خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن النباتات تمتلك قدرة مثبتة علميًا على تحسين الحالة النفسية وامتصاص الطاقة السلبية، مما يجعلها وسيلة علاجية طبيعية.

وأشار إلى أن بداياته مع الزراعة تعود إلى فترة دراسته بكلية الفنون، عندما تعرّف على مادة "الطبيعة الحية"، ومنذ ذلك الوقت بدأ في ممارسة الزراعة بشكل عملي، مؤمنًا بأن التعلم بالتجربة أكثر تأثيرًا من التعليم النظري، خاصة في هذا النوع من الفنون الحية.

ووجّه نصائح للمبتدئين في الزراعة المنزلية، داعيًا إلى بدء التجربة بنباتات سهلة العناية مثل البوتس، الزميا، البامبو، والسنجونيوم، موضحًا أنها تتحمل قلة الإضاءة وقلة المياه دون أن تتلف.وشدد على ضرورة تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، أبرزها الاعتقاد بأن نباتات الظل لا تحتاج إلى ضوء، مؤكدًا أن جميع النباتات تحتاج إلى ضوء طبيعي، حتى لو لم يكن مباشرًا.

 

الزراعة النباتات الحالة النفسية

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