مصر وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع التبادل التجاري في المنتجات الغذائية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الإسباني "لويس بلاناس" وزير الزراعة والاسماك والغذاء بدولة اسبانيا، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في اطار تعزيز علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز صادرات مصر الزراعية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الأفريقي والأوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما.

ركز الجانبان خلال اللقاء على محاور حيوية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، خاصة التعاون في إدارة المياه وترشيد استهلاكها، وتبني الطرق الحديثة للري الحقلي.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون مع الجانب الإسباني في مجالات الري الحديث والزراعة الذكية المعتمدة على التكنولوجيات المتطورة، فضلا عن تبادل الخبرات في سلاسل القيمة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة الإسباني بـجودة المنتجات الزراعية المصرية، والسمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها بالعديد من الأسواق العالمية، معربا عن تطلعه لأن يشمل التعاون المشترك تعزيز التبادل التجاري للمنتجات والسلع الزراعية والغذائية بين البلدين، كما وجه الدعوة لنظيره المصري، لزيارة إسبانيا، خاصة في ظل اقتراب موعد إقامة معرض زراعي كبير في مدريد بنهاية العام الحالي.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ومينا رزق، الممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.