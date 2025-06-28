لتعزيز وعي المربين.. الزراعة تنفذ 5491 ندوة إرشادية بيطرية خلال يونيو

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر يونيو الجاري، نحو 5491 ندوة إرشادية توعوية بيطرية، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الوعي لديهم فضلا عن مكافحة الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز منظومة "الصحة الواحدة"، ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف بناء وعي مجتمعي مستدام، ينعكس أثره على سلامة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد الأقنص على مواصلة الهيئة لجهودها التوعوية الموسعة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والإرشادية والأنشطة البيطرية المختلفة.

واضاف أن إجمالي الندوات الإرشادية المنفذة خلال يونيو بلغت حوالي 5491 ندوة، استفاد منها نحو 7279 مواطنين ومربي للثروة الحيوانية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استهدفت من خلال موضوعاتها المتنوعة رفع وعي المربين بالحفاظ على صحة الحيوان والوقاية من الأمراض.

وأشار رئيس الهيئة، إلى ان أبرز الموضوعات الموحدة التي تم تناولها خلال الشهر: الحمى القلاعية، وأهمية التحصين الدوري، وطرق الوقاية من المرض، وأسس الإبلاغ المبكر عن أي أعراض مشتبه بها، لافتا الى أنه تم أيضا توعية المواطنين بمواد قانون تنظيم حيازة وتداول الكلاب، وترخيص الكلاب والتعامل مع الكلاب الحرة والضالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التوازن بين السلامة والرفق بالحيوان.

وتابع الأقنص أن الحملة الإرشادية، استهدفت: تمكين المربين من اتباع ممارسات صحية سليمة في التعامل مع الحيوانات، نشر الثقافة البيطرية الوقائية وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه التحصينات والبلاغات، فضلا عن توحيد الرسائل الإرشادية على مستوى الجمهورية بما يضمن كفاءة التوعية، إضافة إلى دعم مفاهيم "الصحة الواحدة" وربطها بالتنمية المستدامة وصحة المواطن.