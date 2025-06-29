عبد المنعم السيد: الحرب الإقليمية وراء تراجع عوائد قناة السويس إلى 5 مليارات دولار

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن عوائد قناة السويس شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متراجعة من نحو 10 مليارات دولار سنويًا إلى ما بين 4 و5 مليارات فقط.



وأشار عبدالمنعم السيد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، والتي دفعت عددًا من شركات الشحن العالمية إلى تجنّب المرور عبر القناة، ما تسبب في خسائر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا.

وأكد أن هذه العوائد كانت تمثل مصدرًا حيويًا لتمويل العديد من المشروعات القومية وسداد جزء من التزامات الدولة، موضحًا أن هذه التحديات الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على تنفيذ رؤية مصر 2030، وتسببت في تعثر تحقيق بعض الاستثمارات المستهدفة