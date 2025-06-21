قناة السويس: بدء عودة السفن العملاقة للمرور تدريجيا

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل بدء عودة السفن للمرور من قناة السويس، بعد توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن آخر صاروخ اطلقه الحوثيون على السفن فى البحر الأحمر كان فى 2 ديسمبر الماضى.

السفن العملاقة

وأكد أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس بدأت التحدث مع السفن العملاقة للعودة للمرور مرة أخرى من قناة السويس، لافتا إلى أن سفينة عملاقة مرت فى 20 مايو 2025.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة قدمت تخفيضات مشروطة لمدة 90 يوميا بنسبة 15% للسفن التى حمولتها أكبر من 130 ألف طن، مشيرا إلى أنه حتى الآن إيرادات القناة منخفضة بنسبة 60%، ولكن العديد من السفن بدأت العودة للمرور تدريجيا.