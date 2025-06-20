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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE

سفينة عملاقة تعبر قناة السويس
سفينة عملاقة تعبر قناة السويس
أ اش أ

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM

 حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور سفينة الحاويات العملاقة / CMA CGM JULES VERNE /ضمن قافلة الشمال كما عبرت سفينة الحاويات / CMA CGM ADONIS / ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة. 

وتصدرت السفينة / CMA CGM JULES VERNE /التي ترفع علم مالطا حركة الملاحة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من مالطا ومتجهة إلى ميناء جدة، ويبلغ طول السفينة 396 مترا وعرضها 53.6 متر، وغاطسها 11.5متر، وحمولتها الكلية 180 ألف طن .

فيما تصدرت سفينة الحاويات / CMA CGM ADONIS / حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الإسكندرية ويبلغ طول السفينة 366 مترا وعرضها 51 مترا وغاطسها 53 قدما وحمولتها الكلية 164 ألف طن .

يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة حوافز وتخفيضات تشجيعية لاستعادة سفن الحاويات العملاقة للعبور عبر القناة حيث تمنح الهيئة تخفيض بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن سواء كانت محملة أو فارغة وذلك لمدة ثلاثة أشهر .

وأكد أن التحديات الجيوسياسية والتغيرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة واتخاذ قرارات استراتيجية فعالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تساهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سفن الحاويات العملاقة تحظى بأهمية نسبية ضمن فئات سفن الأسطول البحري لما تحققه من وفر في التكاليف التشغيلية ودعم لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز للاستدامة البيئية، مؤكدا أن عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس تعد أمرا حتميا نظرا لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا واستدامة .

وفي سياق آخر، نجحت قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة في التعامل باحترافية مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها سفينة الغطس / 1 RED ZED / خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال حيث تعرضت السفينة لعطل فني في التوجيه في الكيلو متر 45 ترقيم قناة قبل معدية القنطرة مما تطلب تدخل ثلاث قاطرات تابعة للهيئة تأمينها وتم الإصلاح بمعرفة طاقم السفينة والتحرك إلي منطقة البلاح دون تأثير على حركة الملاحة .

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