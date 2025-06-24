جمال الدين: استقرار مصر ساهم في تعزيز مناخ الاستثمار بهيئة قناة السويس

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد غرفة إقليم "جيلين" الصينية للتجارة برئاسة وانج فانج، رئيس الغرفة، هذا ويضم الوفد مسؤولي 20 شركة صينية من كبرى الشركات العاملة بإقليم "جيلين" التي تتنوع نشاطاتها بين: (قطاعات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية ومواد البناء، وقطاع النقل والمواصلات، بالإضافة للصناعات الغذائية).

جاء اللقاء بحضور مسؤولي غرفة إقليم "جيلين" التجارية، وممثلي الشركات الصينية، وعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، حيث استعرض جمال الدين، أبرز الفرص الاستثمارية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين وتعميق الصناعة بها وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تهدف لتعزيز الصادرات المصرية من هذه القطاعات، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة.

وأشار رئيس اقتصادية القناة إلى المزايا التنافسية غير المسبوقة التي تتمتع بها الهيئة، سواء من توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، أو كذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية واللوجستية الذي يحقق النفاذية لنحو ملياري مستهلك عالميًّا، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية المتوازنة التي تتمتع بها الدولة المصرية حاليًا تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مناخ الاستثمار داخل الهيئة، بما يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد عالميًّا.

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الغرفة التجارية لإقليم "جيلين" عن سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف عن قرب على أبرز مقوماتها الاستثمارية، لا سيَّما في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، التي ساهمت بشكلٍ مباشر في تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة في العديد من القطاعات، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة في المرحلة القادمة لتعميق الصناعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل قطاع التصنيع الدوائي، والأجهزة الطبية، وقطاع التشييد والبناء ووسائل النقل بأنواعها.