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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة.. التفاصيل الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة.. التفاصيل الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر صباح اليوم أوامر إخلاء جديدة تشمل مناطق واسعة من المدينة، في تصعيد يعتبر الأوسع منذ أسابيع، حيث نشر الناطق باسم الجيش عبر صفحته على منصة "إكس" خارطة محدثة للإخلاء، تشمل مناطق جديدة في شرق مدينة غزة، من بينها حيّ الصبرة ومناطق الزيتون والدرج وغزة القديمة.

وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العديد من هذه المناطق كانت قد شهدت موجات نزوح سابقة، إلا أن الجيش يطالب اليوم السكان بمغادرتها مجددًا والتوجه إلى منطقة المواصي، موضحًا، أن غالبية السكان المقيمين حاليًا في هذه الأحياء هم من النازحين من مناطق الشعف والتفاح شرقي المدينة، ما يفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وتابع، أن جيش الاحتلال يهدد بتوسيع عملياته العسكرية نحو مركز المدينة، بزعم استهداف القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، وفي السياق نفسه، شهدت بلدة جباليا شمال قطاع غزة ليلة عنيفة من القصف المتواصل، استخدمت فيه الطائرات الحربية والطائرات المسيرة المفخخة والقذائف المدفعية، ما أسفر عن دمار واسع النطاق في أحياء التفاح وجباليا.

وذكر، أن مدينة خان يونس جنوب القطاع شهدت قصفًا إسرائيليًا جديدًا استهدف خيمة في منطقة المواصي، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين، كما ارتقى شهيدان آخران من الأطفال في حي الزيتون جنوب شرق غزة، ما يرفع من حصيلة الضحايا المدنيين وسط استمرار العمليات العسكرية.

غزة جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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