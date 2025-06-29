ترامب يدعو إسرائيل لإنجاز اتفاق غزة: استعيدوا الرهائن وأوقفوا محاكمة نتنياهو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على جميع الأطراف المعنية "إنجاز الاتفاق بشأن غزة واستعادة الأسرى الإسرائيليين فورا"، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية "لا تحتمل التأخير أو التردد".

وفي تصريحات أثارت جدلًا سياسيا، لمح ترامب إلى إمكانية تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تلغ محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الأخير "يتعرض لأمر فظيع" يعيق قدرته على إدارة ملفات أمنية حساسة.

وأضاف ترامب: "نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع الحركة في غزة تتضمن استعادة الأسرى، وفي خضم هذه المفاوضات الحساسة، كيف يجبر على الجلوس في المحكمة طوال اليوم؟ هذا أمر غير مقبول".

وأكد ترامب أن استمرار المحاكمة "يشل قدرة نتنياهو على التفاوض مع إيران ومع حركة حماس في غزة"، داعيا إلى "إعطاء القيادة الإسرائيلية الفرصة للتركيز على الأمن القومي واستعادة الرهائن".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر سياسي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بقوة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. وأوضح المصدر أن واشنطن تدرس تقليص الإطار الزمني المقترح لخطة المبعوث الأمريكي إلى غزة، ستيف ويتكوف، بهدف تسريع وتيرة الجهود نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التحركات الدولية والإقليمية، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة، بالتعاون مع الوسطاء الدوليين، تجري اتصالات حثيثة مع كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل البناء على وقف إطلاق النار الأخير بين إيران وإسرائيل، والدفع باتجاه هدنة شاملة في القطاع.