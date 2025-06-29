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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | ترامب يضغط لوقف حرب غزة.. وجيش الاحتلال يقترب من إتمام عملياته البرية.. وجروسي يحذّر: إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

فرنسا تعلن استعدادها للمساهمة في توزيع آمن للمساعدات بـ غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، أن بلاده مستعدة، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في ضمان توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل آمن في قطاع غزة، في ظل تصاعد أعداد الضحايا أثناء محاولات الحصول على المعونات الغذائية.

إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا

وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ.

نيودلهي ترفض اتهامات إسلام آباد بشأن تفجير وزيرستان وتصفها بـ«الادعاءات الزائفة»

رفضت وزارة الشئون الخارجية الهندية، مساء السبت، بشكل قاطع بيان الجيش الباكستاني الذي اتهم فيه نيودلهي بالتورط في الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم ذاته في منطقة مير علي بشمال وزيرستان، وأدى إلى مقتل 13 جنديًا باكستانيًا على الأقل.

ترامب يضغط لإنهاء الحرب في غزة.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من إنهاء عملياته البرية

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر سياسي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بقوة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. وأوضح المصدر أن واشنطن تدرس تقليص الإطار الزمني المقترح لخطة المبعوث الأمريكي إلى غزة، ستيف ويتكوف، بهدف تسريع وتيرة الجهود نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التعاون الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأحد، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، تناول العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.

رغم الأضرار.. جروسي: إيران قد تستأنف إنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن إيران قد تتمكن من استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخراً.

ترامب: نتنياهو يتفاوض مع «حماس» لاستعادة الرهائن.. وجهود أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الدخول في مفاوضات مع حركة حماس بشأن استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، في خطوة تأتي بالتوازي مع جهود أمريكية أوسع لإرساء وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا 5% فقط من قدراتنا العسكرية بمواجهة إسرائيل

قال مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، مساء السبت، إن طهران تتمتع بكامل قدراتها العسكرية السليمة، وإنها استخدمت 5% فقط من قدراتها العسكرية خلال الحرب الأخيرة أمام  إسرائيل.

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل واقعي للغاية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل،وقرب التوصل لاتفاق واقعي للغاية حسب فوكس نيوز الأمريكية.

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