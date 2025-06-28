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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل واقعي للغاية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
محمد عبد المعز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم السبت تامي بروس إن وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل،وقرب التوصل لاتفاق واقعي للغاية حسب فوكس نيوز الأمريكية. 

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عقب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه حان الوقت لوقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل عقب التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل للإفراج عن جميع المحتجزين بين الطرفين وتجرى المحادثات حاليا بين حماس وإسرائيل عبر مصر وقطر.

وشهد قطاع غزة مأساة إنسانية غير عادية من الحصار الذي فرضه نتنياهو ضد قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر،وتفاخر باستخدام الجوع كسلاح بالحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين،وحذر وزير الخارجية الفرنسي من تكرار مشاهد الموت حول شاحنات الغذاء بقطاع غزة التي تمثل فضيحة للمجتمع الدولي.

الخارجية الأمريكية تامي بروس وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل واقعي للغاية

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