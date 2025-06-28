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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: النصر الحقيقي لإسرائيل بغزة لن يتحقق إلا بعودة الرهائن

روبيو
روبيو
ناصر السيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم "السبت" أن النصر الحقيقي لإسرائيل في غزة لن يتحقق إلا بعودة الرهائن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن إدارة ترامب ملتزمة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين بقطاع غزة.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على قيادة تحولات استراتيجية في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، أنها ترى الفرصة سانحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، بحسب التصريحات التي نشرتها وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت مصادر أن مفاوضات غزة ستنطلق مجددا والحسم في الأسبوع الثاني من يوليو، وأن الوسطاء طالبوا بضرورة وضع إطار زمني محدد لوقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر لفضائية "العربية" إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها تضغط حاليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى هدنة طويلة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء طالبوا الولايات المتحدة بخطة لدخول المساعدات لغزة خلال يوليو، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة لنحو أسبوعين.

ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام، وهناك تحضيرات أمريكية تتم لعقد اجتماع بشأن غزة في الدوحة، إلى جانب اتصالات جديدة من مصر وقطر الأسبوع المقبل مع حماس للتوصل إلى تفاهمات.

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