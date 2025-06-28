قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير سويسرى : الحرب والتلوث بلاء مزدوج يهدد البيئة لأجيال قادمة
مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
شكرا يا شيفو.. رسائل مؤثرة من زيزو وإمام عاشور لـ عبد الشافي بعد إعلان اعتزاله
قلوبنا يعتصرها الألم ..قرينة الرئيس توجه الهلال الأحمر بدعم أهالي ضحايا حادث المنوفية
30 يونيو.. مسيرة الصناعة والتطوير لا تتوقف في شركات الإنتاج الحربي
ترامب يلوح بضرب إيران مجددا حال قيامها بتخصيب اليورانيوم بمستوي يثير القلق
سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي
كاس العالم للأندية ...موعد مباراة بالميراس أمام بوتافوجو
المالية تطلب وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل
30 يونيو.. حياة كريمة غيرت وجه الريف وأنهت معاناة ملايين المصريين
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-6-2025
رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دوي صافرات الإنذار في محيط مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي بسبب صاروخ حوثي

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

دوّت صافرات الإنذار صباح اليوم السبت في مناطق واسعة من جنوب فلسطين المحتلة، بما في ذلك محيط مفاعل ديمونا ومنطقة البحر الميت والنقب، بعد رصد صواريخ قادمة من اليمن.

وطالبت سلطات الاحتلال مستوطنيها بالتوجه فوراً إلى الملاجئ، فيما أُفيد عن سماع دوي انفجار عنيف في منطقة عراد شرق بئر السبع، أعقب إطلاق الصواريخ.

وذكرت الإذاعة التابعة للاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصواريخ، مشيرة إلى أن أحدها تم اعتراضه بنجاح على الأرجح.

وقال عضو الحوثيين حزام الأسد، في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نترك غزة"، في تأكيد لاستمرار دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وكثّفت جماعة أنصار الله الحوثي هجماتها الصاروخية على مواقع تابعة للاحتلال، واستهدفت أيضاً سفناً مرتبطة به في البحر الأحمر، معلنة عن فرض حظر جوي على مطار اللد "بن جوريون"، وحظر بحري على ميناءي "إيلات" وحيفا.

وفي المقابل، شنّ جيش الاحتلال هجمات جوية على اليمن استهدفت مطار صنعاء الدولي ومواقع للبنية التحتية .

صافرات الإنذار جنوب فلسطين المحتلة ديمونا مفاعل ديمونا البحر الميت والنقب الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

كأس العالم للأندية

MBC مصر تنقل 5 مواجهات نارية من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

مصطفى بكري

مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

شعار الزمالك

الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق| علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

السجائر الإلكترونية

دراسة تكشف مفاجآت عن السجائر الالكترونية| تفاصيل

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

بالصور

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لفيتامين "سي"

كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟
كيف يعمل فيتامين سي على مستوى الجينات؟

الكلية الفنية العسكرية توقع عقدى إتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد

بعد التحذير من الكتافست.. مسكنات الألم تحت المجهر: أضرار صادمة للإفراط في تناولها

أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست
أضرار الإفراط في تناول المسكنات مثل الكتافست

المشروب الذهبي.. فوائد مذهلة لشرب الكركم وطرق غير تقليدية لتناوله

فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم
فوائد شرب الكركم

فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد