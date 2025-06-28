دوي صافرات الإنذار في محيط مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي بسبب صاروخ حوثي

دوّت صافرات الإنذار صباح اليوم السبت في مناطق واسعة من جنوب فلسطين المحتلة، بما في ذلك محيط مفاعل ديمونا ومنطقة البحر الميت والنقب، بعد رصد صواريخ قادمة من اليمن.

وطالبت سلطات الاحتلال مستوطنيها بالتوجه فوراً إلى الملاجئ، فيما أُفيد عن سماع دوي انفجار عنيف في منطقة عراد شرق بئر السبع، أعقب إطلاق الصواريخ.

وذكرت الإذاعة التابعة للاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصواريخ، مشيرة إلى أن أحدها تم اعتراضه بنجاح على الأرجح.

وقال عضو الحوثيين حزام الأسد، في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نترك غزة"، في تأكيد لاستمرار دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

وكثّفت جماعة أنصار الله الحوثي هجماتها الصاروخية على مواقع تابعة للاحتلال، واستهدفت أيضاً سفناً مرتبطة به في البحر الأحمر، معلنة عن فرض حظر جوي على مطار اللد "بن جوريون"، وحظر بحري على ميناءي "إيلات" وحيفا.

وفي المقابل، شنّ جيش الاحتلال هجمات جوية على اليمن استهدفت مطار صنعاء الدولي ومواقع للبنية التحتية .