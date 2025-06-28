شاهد أول ظهور لـ علي شمخاني بعد أنباء مقتله خلال العدوان الإسرائيلي ضد إيران

نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، صور للأدميرال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، خلال تشييع جثامين القتلى الإيرانيين، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن شمخاني، حضر مراسم تشييع جثامين شهداء الاقتدار الوطني في طهران.

وذكرت تسنيم، أن شمخاني الذي أُصيب خلال الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني على طهران، شارك اليوم في مراسم تشييع جثامين شهداء الاقتدار الوطني في العاصمة.

و انتشرت في بداية الهجمات الإسرائيلية على طهران شائعات حول مقتل الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أن هذه الأنباء تم نفيها، وأُعلن أنه أُصيب بجراح ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أنه في الثالث عشر من يونيو الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا ضد إيران استهداف قصف المنشآت العسكرية وقيادات الجيش وعلماء الذرة.

واستمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 12 يوما وانتهت بوساطة أمريكية قادها الرئيس دونالد ترامب، بعد 24 ساعة من الغارة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لترد طهران بقصف قاعدة العديد في قطر.