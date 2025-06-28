عضو بالكونجرس يدعو ترامب إلى التفاوض مع إيران

نقلت شبكة «سي إن إن» عن عضو في الكونجرس، قوله إن الكثير من المشرعين الأمريكيين يريدون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف المفاوضات مع إيران.

أضاف أن الحل العسكري لا يكفي لإنهاء برنامج إيران النووي.

وقال راجا كريشنامورثي، عضو ديمقراطي في الكونجرس لشبكة CNN، بعد إحاطة في مجلس النواب بشأن إيران، إن العديد من المشرعين الأميركيين يريدون من إدارة ترامب استئناف المفاوضات مع طهران، معتبرين أن الحل العسكري لا يكفي.

وقال راجا كريشنامورثي، عضو مجلس النواب عن ولاية إلينوي: "على الرغم من تدمير بعض المنشآت بالتأكيد، وخاصة تلك الموجودة فوق الأرض، إلا أن هناك مئات الكيلوجرامات من اليورانيوم المخصب التي لم يتم تحديد أماكنها، ولا نعرف أيضًا ما حدث مع المكونات المختلفة والمواقع السرية التي لم يتم تحديد أماكنها أيضًا".

وأضاف "أعتقد أن الكثير منا توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه يتعين علينا التفاوض على طاولة المفاوضات لإنهاء برنامجهم النووي لأن الحل العسكري لا يكفي كما اكتشفنا هذا الأسبوع".



وقال كريشنامورثي أيضا إن الإدارة لم تقدم تفاصيل بشأن ما حدث لما يُعتقد أنه اليورانيوم المخصب المفقود في إيران، على الرغم من أسئلة المشرعين.



وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الأخبار حول عدم تدمير البرنامج النووي الإيراني كاذبة وحرفت الحقائق تماما.