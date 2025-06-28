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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني ينصح ترامب: عليك باحترام المرشد أولا

ترامب وخامنئي
ترامب وخامنئي
محمد على

نصح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإظهار الاحترام لقائد الثورة  علي خامنئي إذا كان يسعى حقا إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح السبت: "إذا كان الرئيس [دونالد] ترامب صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الإيراني،  خامنئي".

وكان عراقجي يشير إلى عدة حالات استخدم فيها ترامب لغة غير محترمة فيما يتصل بأعلى سلطة في الجمهورية ، بما في ذلك خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد الذي بدأ في وقت سابق من شهر يونيو.

ونصح الرئيس الأمريكي بأن "يضع جانباً" "لهجته غير المحترمة وغير المقبولة" تجاه قائد الثورة ، وأن يتوقف عن إيذاء ملايين أتباعه.

كتب وزير الخارجية: "إن تعقيد الإيرانيين وصلابتهم جلية في سجادنا الرائع، الذي نسجته ساعات لا تُحصى من العمل الجاد والصبر. لكن كشعب، مبدأنا الأساسي بسيط وواضح: نحن نعرف قيمتنا، ونُثمّن استقلالنا، ولن نسمح لأحدٍ أبدًا بتحديد مصيرنا".

وقال إن الشعب الإيراني الذي أظهر للعالم أن النظام الإسرائيلي "ليس لديه خيار سوى الركض إلى "بابا" لتجنب التعرض للدمار" بالصواريخ الإيرانية، "لا يتقبل التهديدات والإهانات".

وأضاف "إذا أدت الأوهام إلى أخطاء أسوأ فإن إيران لن تتردد في الكشف عن قدراتها الحقيقية وهو ما سينهي بالتأكيد أي وهم بشأن قوة إيران".

تابع"إن الإرادة الطيبة تولد إرادة طيبة، والاحترام يولد الاحترام.".

وتأتي تصريحاته بعد ثلاثة أيام من اضطرار النظام الإسرائيلي إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد تعرضه لقصف صاروخي إيراني لمدة 12 يوما.

وأشار عراقجي إلى مئات الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ متعددة الرؤوس والصواريخ الأسرع من الصوت، والطائرات بدون طيار المسلحة، التي استهدفت البنية التحتية  العسكرية والصناعية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

عراقجي وزير الخارجية الإيراني ايران ترامب المرشد الإيراني

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