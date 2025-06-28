قصفهم خلال نومهم.. ارتفاع حصيلة شهداء هجوم الاحتلال على خيام النازحين بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة غزة ومواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء.

العدوان على جنوب غزة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا منذ فجر السبت استهدف مدرسة عدنان العلمي التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن 6 مواطنين فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 في استشهاد وإصابة 189 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القصف كان مفاجئًا وأتى في وقت كان النازحون يخلدون للنوم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم، فيما لا تزال فرق الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وخطورته.