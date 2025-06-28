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مصر تستضيف أول اجتماع رسمي لمجموعة العشرين مطلع سبتمبر المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تستضيف أول اجتماع رسمي لمجموعة العشرين مطلع سبتمبر المقبل

السفير راجي الاتربي
السفير راجي الاتربي
علي صالح

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة عن توصل القاهرة وبريتوريا إلى اتفاق نهائي بشأن استضافة مصر لاجتماع رسمي لمجموعة العشرين حول الأمن الغذائي، والمقرر عقده مطلع شهر سبتمبر المقبل.

جاء الاتفاق خلال اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة، الذي استضافته جنوب أفريقيا في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، حيث شاركت مصر بصفتها ضيفاً مدعواً من المجموعة.

وقاد المشاورات من الجانب المصري السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، والذي أكد أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه الذي تنظمه مصر ضمن إطار مجموعة العشرين منذ تأسيسها عام 1999. 

ولفت إلى أن عقد مثل هذا الاجتماع في دولة غير عضو يعد أمراً استثنائياً، مما يعكس المكانة المتنامية لمصر في المحافل الاقتصادية الدولية، والدور النشط الذي تؤديه في مختلف اجتماعات المجموعة، لاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح الإتربي أن الاجتماع المرتقب سيركز على مناقشة قضايا الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها أولوية استراتيجية لمصر والدول الأفريقية، وللعالم النامي عموماً. وسيتناول الاجتماع ملفات مترابطة تشمل الزراعة المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، والتمويل، وغيرها من محاور التنمية المستدامة.

وأكد السفير أن الاتفاق يمثل ثمرة مشاورات مكثفة جرت على مدار الأشهر الماضية، بتنسيق وثيق بين قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر في بريتوريا. 

كما أعرب عن تقدير مصر للتعاون الوثيق مع جنوب أفريقيا، مؤكداً أن هذا التفاهم يعكس حرص بريتوريا على أن تعبر رئاستها الحالية لمجموعة العشرين عن تطلعات القارة الأفريقية ومصالحها الحيوية.

وزارة الخارجية والهجرة القاهرة وبريتوريا مجموعة العشرين الأمن الغذائي جنوب أفريقيا السفير راجي الإتربي مجموعة العشرين

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