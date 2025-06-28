ترامب: منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة إعلامية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الحديث عن أنني أريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة من وسائل إعلام كاذبة للتشويه.

و انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الجمعة المرشد الإيراني علي خامنئي، وتراجع عن خطط رفع العقوبات عن إيران، وقال إنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا استمرت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مثيرة للقلق.

ورد ترامب بشدة على تصريحات خامنئي الأولى بعد صراع استمر 12 يوما مع إسرائيل وانتهى عندما شنت الولايات المتحدة غارات جوية في نهاية الأسبوع الماضي ضد المواقع النووية الإيرانية.

قال خامنئي إن إيران "صفعت أمريكا على وجهها" بشن هجوم على قاعدة أمريكية رئيسية في قطر .