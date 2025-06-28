لبدنك عليك حق.. تركي آل شيخ يعلن الراحة من مهامه لهذا الوقت

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، الراحة من مهامه لمدة أسبوعين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه على فيسبوك: "قررت الراحة لمدة أسبوعين.. لبدنك عليك حق".

تركي آل شيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على “فيسبوك”: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبالي، حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة، وعافية وكعادته لم تخل الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة ووجدته متابعا دقيقا لأعمال الصندوق ولأخبار الأفلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر” وقال لي كمان إنه بيتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن ليه".

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الآن فيلم البحث عن فضيحة وأيضاً شمس الزناتي وكان سعيدا جداً.. وبيتابع الأهلي في كأس العالم.. وشربت عنده أحلى شاي العروسة.. ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين 60 سنة”.