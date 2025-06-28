مدير الوكالة الذرية يعترف: لا نعرف مكان اليورانيوم المخصب لدى إيران

قال المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـشبكة سي بي إس الأمريكية أنهم لا يعرفون أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن.

ذكر جروسي لـ سي بي إس: يمكن أن يكون جزء من اليورانيوم الإيراني المخصب قد دمر لكن قد يكون تم نقل جزء منه.

أضاف جروسي لـ سي بي إس: إيران كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزء منه لا يزال قائما.

تابع جروسي لـ سي بي إس: إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها.

أردف جروسي لـ سي بي إس: لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي بالعمل العسكري وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق.