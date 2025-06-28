مصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق يسمح لمصر بسداد القرض البالغ قيمته 25 مليار دولار بالروبل الروسي، وهو القرض المخصص لتمويل مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.

ويعد هذا المشروع النووي الاستراتيجي الذي تنفذه شركة "روساتوم" الروسية المملوكة للدولة، أحد أبرز مشاريع التعاون بين القاهرة وموسكو، ويقام على الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط.

وتشير هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تعكس التوجه المتزايد نحو استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والتمويلية لتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والمالية الراهنة.

وحصلت مصر على هذا القرض من روسيا في إطار اتفاق تم توقيعه عام 2015، لتمويل بناء أربع وحدات نووية لتوليد الكهرباء في الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يسهم سداد القرض بالروبل في تخفيف الضغوط على الاحتياطي الأجنبي لمصر، مع تعزيز التعاون المالي والتقني مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية.