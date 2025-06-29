وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التعاون الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأحد، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، تناول العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.

وكتب الأمير خالد في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي... استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا في المجال الدفاعي، وبحثنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

ويمثل هذا الاتصال خطوة إضافية في مسار التقارب بين الرياض وطهران، الذي تعزز منذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية في مارس 2023، بعد قطيعة استمرت لسنوات على خلفية الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما في ملفات اليمن، ولبنان، والملف النووي الإيراني.

دعم سعودي لإيران في وجه التصعيد الإسرائيلي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة الداعم لطهران في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات الصهيونية الظالمة"، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وأكد ولي العهد، خلال الاتصال، أن المملكة "تقف إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي، متضامنة في دعمها لطهران"، مشيرًا إلى أن الرياض لن تتوانى عن تقديم أي دعم ضروري "للإخوة في إيران"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأتت هذه التصريحات في أعقاب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية متبادلة استهدفت مواقع حساسة في كلا البلدين، بما في ذلك منشآت نووية إيرانية وقواعد إسرائيلية، وأثار مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع.