إيران: بقاء مخزون اليورانيوم المخصب بإشراف الطاقة الذرية أفضل من نقله

قال المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم السبت بإن إيران قد تقوم بنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب لدولة ثالثة حالة التوصل لاتفاق مع أمريكا حسب موقع المونيتور.

وتابع المندوب الإيراني إن الأفضل هو أن يبقي اليورانيوم المخصب داخل إيران وتخصيبه بنسبة تتراوح من 20% ل60% لا يُعد خط أحمر،ويمكن أن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاءت تصريحات المندوب الإيراني عقب العرض الأمريكي الأخير الذي صدر من ستيف ويتكوف بعقد جولة مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي تحصل فيه طهران على رفع العقوبات المالية الدولية المفروضة عليها،وكذلك تخفيف العقوبات الأمريكية.

بينما تتمسك طهران بحقها الدولي بتخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقت سابق.