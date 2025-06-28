ويتكوف يعرض تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن طهران مستعدة لاستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عقب دعوة من رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لإحياء التفاوض من جديد بين الطرفين لتحقيق سلام حقيقي.

وعقب الاستعداد الإيراني للعودة لطاولة التفاوض مرة أخرى قال المبعوث الأمريكي للسلام للشرق الأوسط،والمسؤول عن التفاوض بالملف النووي الإيراني ستيف ويتكوف بإن المفاوضات الأمريكية الإيرانية سوف تُعقد خلال الأيام القليلة القادمة حسب إن بي سي نيوز الأمريكية.

وعرض ويتكوف عنوان رئيسي لتلك المفاوضات الجديدة بين واشنطن،وطهران وهي تخفيف العقوبات المالية الأمريكية على طهران مقابل موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم.

بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقت سابق عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران بإن طهران مستعدة للتفاوض مع الجانب الأمريكي لكنها متمسكة بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا،وإنها لا تقبل التفاوض عبر التهديد والقوة العسكرية.