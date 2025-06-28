الرئيس الأمريكي ينفي إخفاء إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إخفاء إيران لليورانيوم المخصب من منشآتها النووية قبل الضربة الأمريكية التي شملت ثلاث منشآت نووية إيرانية وهي فوردو ونطنز وأصفهان حسب فوكس نيوز الأمريكية.

أمريكا تلقي 185 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية

وعقب الضربة الأمريكية التي استخدمت بها واشنطن الطائرات الاستراتيجية من طراز بي2 أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لوسائل الإعلام الأمريكية بإن أمريكا جعلت البرنامج النووي الإيراني يتراجع مئات السنين للوراء بسبب القائها 185 طن متفجرات عبر الطائرات العسكرية،وكذلك توجيه ضربات بواسطة البحرية الأمريكية على تلك المنشآت النووية.

إيران وأمريكا تتجه لإحياء المفاوضات من جديد

وتتجه إيران وأمريكا بالوقت الراهن إلى إحياء التفاوض من جديد بين البلدين حول السماح لإيران بإنشاء برنامج نووي سلمي يسمح لها بتوليد الطاقة المتجددة وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإن طهران مستعدة للعودة للتفاوض عقب إلغاء العقوبات الأمريكية الاقتصادية على طهران،والتي كان الغاها ترامب بصباح الأمس الأحد،والتي تقترب من 30 مليار دولار،وتراجع ترامب عن قرار الغائها في المساء على منصة تروث سوشيال بسبب خروج تصريحات إيرانية بإن طهران انتصرت في المعركة الأخيرة.