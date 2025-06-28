إيران تشكل فريق عمل قانوني لملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية

أعلن المستشار القانوني للرئيس الإيراني مجيد أنصاري مساء يوم السبت تشكيل فريق قانوني من الخبراء الإيرانيين للوقوف على كل جوانب الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق إيران منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد طهران.

ويقوم الفريق القانوني الإيراني بملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية القانونية لمناقشة الجرائم الإسرائيلية،والمتعلقة بإنتهاك تل أبيب سيادة الدولة الإيرانية عندما هاجمتها بشكل مفاجئ.

وقامت إسرائيل خلال هجومها المنتهك للقانون الدولي باغتيال القادة الإيرانيين رفيعي المستوى،واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين المدنيين،واستهداف الصحفيين الإيرانيين عندما قصفت إسرائيل مبنى التلفزيون الإيراني.

وارتكبت إدارة نتنياهو جرائم متعددة بقتل المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء في أبشع صور الإبادة الجماعية العرقية،وصنفت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو،وجالانت كمجرمي حرب دوليين،ولم تُنفذ العدالة الدولية،ولذلك استمر نتنياهو بارتكاب الجرائم الدولية دون رادع مع مختلف الدول.